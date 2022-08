O município de Planaltina registrou o primeiro caso de varíola dos macacos. Segundo os dados do último boletim Informe Monkeypox, divulgado nesta quarta-feira (17) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), o número de casos confirmados em Goiás passou de 120 para 121 nas últimas 24 horas.

Houve avanço também no número de casos suspeitos: de 267 contabilizados na terça-feira (16) para 286 registrados no boletim mais recente, totalizando 19 novos em investigação. Por outro lado, 113 casos foram descartados.

Ainda na terça (16), a SES-GO confirmou os primeiros casos de varíola dos macacos em idosos e crianças no estado. A faixa etária, que até segunda-feira (15) estava entre 20 e 47 anos, passou para 9 e 64 anos.

Goiânia, com 95 casos confirmados, e Aparecida, com 13, lideram os municípios com mais registros da doença. Em Goiás, a doença contaminou 119 homens e duas mulheres.

Prevenção

A varíola dos macacos é transmitida por contato com fluidos corporais, lesões na pele ou mucosa, objetos contaminados ou gotículas respiratórias. Os principais sintomas incluem dor de cabeça, febre, inchaço nos gânglios, dor nas costas, dor musculas e exaustão.

Para prevenção, a SES recomenda o uso máscaras em locais fechados, álcool em gel e o não compartilhamento de objetos pessoais. Deve ser evitado também o contato próximo com pessoas que tiveram suspeita da doença.

