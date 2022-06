Cidades Plano de Mobilidade de Goiânia deve ter primeira minuta até dezembro Paço confirma convênio com a UFG para realização das políticas de locomoção das pessoas. Pesquisa mostra que transporte coletivo é o mais usado

O Plano Municipal de Mobilidade (PlanMob) deve ter a primeira minuta do projeto de lei em dezembro deste ano, de acordo com cronograma feito pela coordenação do projeto, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação (Seplanh). Um diagnóstico da situação atual de Goiânia e o prognóstico com as sugestões para as soluções dos problemas verificados e m...