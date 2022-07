Cidades Plano de saúde é condenado a realizar cirurgia em paciente com endometriose e adenomiose Paciente luta por direito desde 2021 e além de sentir dor, está com hemorragia do ânus e do reto. Ela é medicada com morfina

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) condenou um plano de saúde a realizar cirurgia para endometriose e adenomiose para uma paciente que luta pelo direito desde setembro de 2021. A mulher está com causando dores abdominais e pélvica, hemorragia do ânus e do reto. Além disso, é medicada com morfina em razão de fortes dores. O pedido do juiz Eduardo Perez ...