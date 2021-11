Plano Diretor de Goiânia altera 18 pontos do relatório de Grupo de Trabalho

Quase seis meses depois do relatório final do grupo de trabalho (GT) criado pela Prefeitura de Goiânia, o projeto de lei complementar do Plano Diretor (PDG) seguirá nesta terça-feira (30) para a Câmara de Goiânia para uma tramitação prevista de menos de 30 dias. Conforme antecipou o Giro na segunda-feira (29), a Câmara quer correr contra o tempo para aprovar a matéria no final do ano legislativo, inclusive com possibilidade de sessões extras.

Em nota, a Prefeitura não explicou o motivo da demora nem a falta de transparência no andamento do processo e disse que o projeto terá “praticamente o mesmo conteúdo” do relatório do GT. No entanto, ofício enviado pela Casa Civil do município ao Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), ao qual O POPULAR teve acesso, informa pelo menos 18 pontos de divergências em relação às propostas do grupo de trabalho.

Com nova variante, cidades de Goiás podem vetar festas de Natal e Réveillon

Caldas Novas, uma das principais cidades turísticas do estado, pode cancelar as festas de Natal e Réveillon em praças públicas previstas para este fim de ano. O motivo é a circulação da variante do coronavírus (Sars-CoV-2) ômicron, classificada como de preocupação pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A cepa, identificada inicialmente na África do Sul, já foi confirmada em pelo menos 13 países.

Secretário de Turismo de Caldas Novas, Daniel Ribas afirmou que uma reunião está agendada para a tarde desta terça-feira (30) a fim de discutir como devem ocorrer os eventos de fim de ano da cidade. “Caso seja necessário, pode haver o cancelamento. Do contrário, com certeza faremos algumas mudanças para manter a segurança. Até o momento, faríamos eventos de Natal e Réveillon em praças públicas e a cidade está operando com capacidade máxima de 75% de ocupação da rede hoteleira”. O município já havia divulgado, inclusive, a programação para o Carnaval de 2022.

Prédio da Assembleia Legislativa de Goiás é alvo de disputas

No governo Mauro Borges, o Poder Legislativo estadual ganhou uma nova sede, depois de passar por outros endereços após sua reabertura, em 1947, fruto da transferência da cidade de Goiás. Ela foi erguida no coração do Bosque dos Buritis, um edifício com traços arrojados, exemplar da arquitetura moderna da nova capital. Esse prédio, projetado por dois nomes de referência da arquitetura em Goiás – Eurico Calixto de Godói e Élder Rocha Lima –, deixará, no início do ano que vem, após 60 anos, de ser o espaço de trabalho dos deputados estaduais e sua destinação vem sendo, há mais de um ano, objeto de disputas.

O imóvel pertence à Prefeitura de Goiânia e estava cedido ao Legislativo estadual. Em nota enviada ao POPULAR, o prefeito Rogério Cruz afirma que nenhuma decisão foi tomada até agora. “O prefeito tem recebido e avaliado sugestões para a utilização do local; no entanto, a destinação do prédio ainda não foi definida, o que deverá ocorrer quando o espaço estiver à disposição do município.” Esse momento está cada vez mais próximo. Segundo a assessoria de imprensa da Assembleia, isso pode ocorrer já em fevereiro, quando está marcada a primeira sessão na nova sede, no Park Lozandes, perto do Paço Municipal.