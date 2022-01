Plano Diretor de Goiânia volta a ser suspenso

A tramitação do Plano Diretor de Goiânia está suspensa novamente pela Justiça. Na noite desta quarta-feira (5), a juíza plantonista Joyre Cunha Sobrinho deferiu parcialmente liminar em favor de ação do vereador Mauro Rubem (PT).

A ação foi protocolada na segunda-feira (3) sob o argumento de que a Comissão Mista da Câmara Municipal não cumpriu a determinação judicial dada em dezembro. Na ocasião, Mauro conseguiu mandado de segurança para que fosse feita audiência pública com prazo de 15 dias entre a convocação e a realização. Após não obter êxito em recursos, a Casa marcou novo debate público para o dia 4 de janeiro.

Após dois dias internado, Bolsonaro assiste jogo em Goiás

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), chegou a Buriti Alegre, cidade do Sul de Goiás, por volta das 20h desta quarta-feira (5). O chefe do Executivo assistiu a jogo de futebol beneficente organizado pelo cantor sertanejo Marrone, da dupla com Bruno. A visita ao estado ocorreu horas após Bolsonaro receber alta hospitalar. O presidente estava internado até a manhã desta quarta por causa de uma obstrução intestinal.

O presidente chegou à cidade acompanhado pelo deputado federal por Goiás Vitor Hugo (PSL), pré-candidato ao governo estadual. O parlamentar articula espaço para disputar a eleição deste ano com apoio de Bolsonaro e aproveita o afastamento político entre o presidente e o governador Ronaldo Caiado (DEM). O deputado estadual Helio de Sousa (PSDB), que faz parte da oposição ao democrata na Assembleia Legislativa, também participou do evento. O jogo ocorreu no Clube do Trabalhador.

Postos de saúde do interior de Goiás estão lotados

Aumentou consideravelmente em todo o território goiano a procura por assistência médica em razão de sintomas de síndrome gripal. A semelhança das manifestações, que podem estar relacionadas à Covid-19, à influenza ou mesmo à dengue, dificulta o diagnóstico. A demora na definição tem causado acúmulo de pacientes nas unidades de saúde. O Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems) marcou para o dia 12 uma reunião extraordinária para discutir estratégias de assistência nos municípios.

Secretário de Saúde de Uruaçu, município do Norte de Goiás, e diretor executivo do Cosems, Josimar Nogueira disse ao POPULAR que os relatos de titulares das pastas de Saúde são muito semelhantes nos primeiros dias de 2022. “Nesta época do ano é comum o aumento de casos de gripes sazonais, só que agora acentuou de forma expressiva. Cidades como Niquelândia, Uruaçu, municípios do Entorno do Distrito Federal, Itumbiara, para citar alguns, atendiam nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), cem pessoas em 24 horas, agora são 300. Alguns municípios, como Jaraguá, estão criando centros referenciais para atender a alta demanda de síndrome gripal.”