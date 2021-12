Cidades Plano Diretor: Justiça indefere pedido da Prefeitura e mantém suspensão Paço Municipal pediu liminar que suspendesse mandado de segurança dado a pleito do vereador Mauro Rubem (PT), responsável por paralisar tramitação da atualização do Plano Diretor de Goiânia (PDG) até realização de nova audiência pública, em janeiro

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), desembargador Carlos Alberto França, negou à Prefeitura de Goiânia uma liminar que suspendesse o mandado de segurança que obriga a Câmara Municipal a realizar uma nova audiência pública para discutir a atualização do Plano Diretor (PD) com um mínimo de 15 dias de antecedência do chamamento. O mandado foi c...