Cidades Planos de saúde projetam alta no número de clientes impulsionada pela Covid Se confirmada a projeção, os convênios terão se aproximado da marca de 49 milhões de beneficiários de planos médico-hospitalares

O setor de planos de saúde espera fechar o balanço do ano de 2021 com alta de 2,8% no número de clientes, seu melhor desempenho desde 2013. Se confirmada a projeção, os convênios terão se aproximado da marca de 49 milhões de beneficiários de planos médico-hospitalares —o maior patamar desde dezembro de 2015. A estimativa é da Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaS...