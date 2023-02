Cidades Plataformas do Eixo Anhanguera serão rebaixadas para ônibus elétrico CDTC assina acordo de cooperação técnica com consórcio das concessionárias para fazer projeto de remodelação das estações e terminais do Eixão

A Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos (CDTC) aguarda o projeto a ser feito pelas concessionárias do sistema da região metropolitana de Goiânia para iniciar a execução da reforma das estações e terminais do Eixo Anhanguera. A principal mudança será o rebaixamento das plataformas de embarque e desembarque com o objetivo de adequar os espaços aos ônibus elétrico...