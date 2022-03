Cidades Playgrounds para animais de estimação são instalados em praças públicas de Goiânia Os novos espaços foram instalados na praça do Setor Novo Horizonte e praça do Ipê, no Setor Bueno.

Praças públicas de Goiânia ganharam mais dois petplaces, e a partir de agora passam a contar com quatorze playgrounds para animais de estimação. Os novos espaços foram instalados na praça do Setor Novo Horizonte e praça do Ipê, no Setor Bueno. As estruturas dispõem de quatro aparelhos para atividades físicas e recreativas dos pets e são projetados para bichos de est...