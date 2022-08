Cidades PM abre caminho até hospital para mulher que estava em trabalho de parto; veja vídeo Andressa Vieira ficou presa no trânsito dentro de um carro de aplicativo durante o horário de pico

Uma parturiente foi ajudada pela Polícia Militar a chegar até a Maternidade Municipal Célia Câmara, em Goiânia, nesta quinta-feira (4). Andressa Vieira, de 28 anos, estava com a bolsa rompida e em trabalho de parto, quando tentou chamar uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e não conseguiu falar. Com ajuda da irmã, ela solicitou um carro p...