O subtenente aposentado da Polícia Militar de Goiás Deusdete Gomes e um amigo foram mortos a tiros na noite deste sábado (9) dentro de um carro, no povoado de Peri, a 20 km de Uruana, no Centro goiano.

Deusdete estava no veículo com outros dois homens, quando dois suspeitos teriam se aproximado em uma moto e disparado contra o carro. A terceira pessoa foi baleada na perna, mas nāo corre risco de vida.

Os suspeitos fugiram e ainda não foram identificados. Deusdete Gomes estava na reserva da PM e trabalhava no Colégio da Polícia Militar de Itaberaí. Neste domingo (10), policiais do Batalhão da cidade fizeram uma homenagem ao colega de serviço. O subtenente, nascido no município de Itaguaru, deixa a esposa, Marli Fagundes.

A reportagem tenta entrar em contato com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) e com o Instituto Médico Legal (IML).

