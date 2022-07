Cidades PM apreende R$ 2,5 milhões em ouro durante operação policial, em Aparecida de Goiânia Além das barras de ouro, foram apreendidas quatro armas de fogo, com 25 munições e drogas como maconha, cocaína e crack

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) apreendeu, nesta quinta-feira (28), barras de ouro avaliadas em R$ 2,5 milhões durante uma ação de combate ao tráfico de drogas. Os policiais abordaram o veículo e acharam o ouro escondido em um fundo falso do banco do carro. Além das barras de ouro, foram apreendidas quatro armas de fogo, com 25 munições e drogas como m...