Um policial militar foi filmado dando chibatadas em um homem, em Goiânia. Um vídeo mostra o momento em que o agente, que não usava farda, brigava e batia com o homem (assista acima). No registro, a vítima afirma que estava trabalhando e chega a ajoelhar enquanto é agredido por um policial que também segurava uma arma.

"Estou trabalhando. Mulher, eu estou esperando meu miojo aqui ou não estou? Eu estou pagando, então fala pra ele", disse a vítima, durante as agressões.

O caso aconteceu no último dia 5 de março, segundo a própria corporação. Como a identidade do policial não foi divulgada, a reportagem não conseguiu localizá-lo para um posicionamento sobre o caso. A identidade do homem agredido também não foi divulgada. Por isso, a reportagem não conseguiu saber se ele passa bem.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que o agente foi identificado e que, na ocasião, ele estava em horário de folga.

A corporação ainda disse que instaurou um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias dos fatos. Além disso, a polícia disse que adotou “todas as providências cabíveis” e que “não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta” .

Nota da Polícia Militar na íntegra:

"A propósito da solicitação de nota sobre a conduta de um policial militar em horário de folga no dia 05/03/23, em Goiânia, a Polícia Militar de Goiás informa: A PMGO após tomar conhecimento dos fatos, identificou o policial militar e instaurou Procedimento Administrativo para fins de apurar as circunstâncias dos fatos, bem como adotou todas as providências cabíveis. A Polícia Militar de Goiás reitera que não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta."

