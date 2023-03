Uma jovem de 18 anos foi agredida com um soco no rosto por um policial militar, dentro de uma academia, em Goiânia, na tarde de terça-feira (28). Câmeras de segurança registraram a discussão, que teria sido motivada por um aparelho de ginástica.

O caso aconteceu em uma das unidades da rede de academias Bluefit, localizada no centro da capital. Nas imagens é possível ver que a jovem está conversando com dois homens, quando o policial militar se aproxima e inicia uma discussão. Em seguida, a mulher o empurra e é agredida com um soco no rosto.

Em nota, a academia informou que repudia “todo e qualquer tipo de violência”, e que a equipe da unidade está prestando todo o suporte necessário à vítima. Além disso, a Bluefit comunicou que o agressor não faz mais parte do quadro de alunos da academia.

O POPULAR não conseguiu contato com o PM. O espaço permanece aberto para manifestação.

A Polícia Militar, por sua vez, informou, por meio de nota, que, “após tomar conhecimento dos fatos, determinou a instauração de um procedimento administrativo para fins de apurar as circunstâncias que envolveram o ocorrido, bem como adotou todas as providências cabíveis".

Nota da academia na íntegra:

“A Bluefit não compactua com nenhuma atitude de agressão, repudiamos todo e qualquer tipo de violência. A equipe da unidade está prestando todo o suporte necessário à vítima. Além disso, o agressor não faz mais parte do quadro de alunos da academia.”

Nota da PM na íntegra:

“A propósito da solicitação de nota sobre a conduta de um policial militar em horário de folga, a Polícia Militar de Goiás informa o que segue: A PMGO informa que após tomar conhecimento dos fatos, determinou a instauração de um procedimento administrativo para fins de apurar as circunstâncias que envolveram o ocorrido, bem como adotou todas as providências cabíveis.”

Leia também:

Homem que agrediu fotógrafa é condenado a 23 dias de prisão e a indenizar vítima moralmente

Filmado ao agredir cliente com carrinho de compras já foi preso por outros crimes, diz MP

Adolescente que matou o pai a facadas em Formosa agiu por legítima defesa, conclui polícia