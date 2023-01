Cidades PM de folga é filmado dando tapa no rosto de adolescente em Novo Gama De acordo com o pai do adolescente, a agressão teria sido motivada por intolerância política

Um homem denunciou que o filho, um adolescente de 17 anos, foi agredido por um sargento da Polícia Militar (PM), em Novo Gama, no entorno do Distrito Federal. De acordo com o pai do adolescente, a agressão, que teria ocorrido no último sábado (21), teria sido motivada por intolerância política. O Popular entrou em contato com a Polícia Militar nesta segunda-feira (...