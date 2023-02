Um homem filmado assaltando um mercado no Jardim Novo Mundo, em Goiânia, acabou baleado na noite da última terça-feira (14), após um sargento da Polícia Militar (PM) que estava de folga no local reagir. O criminoso teria sido alvejado com ao menos sete disparos.

A situação aconteceu na rua Estrada B. Segundo a PM, dois chegaram em uma motocicleta, também fruto de roubo. O garupa desceu do veículo, entrou no estabelecimento e anunciou o assalto. Imagens de câmeras de segurança registraram toda a ação.

O assaltante chegou a pegar um celular e o valor de R$ 500 do caixa. No entanto, no momento em que foi abordado, o policial à paisana que estava no local reagiu e atirou. Segundo a PM, o sargento efetuou ao menos sete disparos.

Mesmo baleado, um dos homens tentou fugir, mas caiu. O outro também tentou correr, mas recebeu ordem para voltar. A PM foi acionada e efetuou a prisão da dupla.

O homem alvo dos disparos foi levado para o hospital. Como o nome dele não foi divulgado, o POPULAR não conseguiu confirmar seu estado de saúde.

