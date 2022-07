Cidades PM encontra 134 porções de cocaína em freezer de distribuidora em Goiânia Policiais realizaram buscas no comércio depois de abordarem um homem em atitude suspeita na porta do comércio

O dono de uma distribuidora de bebidas do Setor Campinas, em Goiânia, foi preso com 134 porções de cocaína escondidos dentro do freezer do estabelecimento. A prisão em flagrante efetuada po policiais militares do Giro ocorreu durante abordagem de um homem que estava na porta da distribuidora em atitude suspeita. O homem confessou que havia comprado a drog...