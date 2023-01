Atualizada às 15h24 do dia 27 de janeiro de 2023

Um policial militar foi morto durante uma suposta troca de tiros com policiais civis no bairro Jardim Calixto, em Anápolis, cidade a 60 quilômetros de Goiânia, na manhã desta sexta-feira (27), de acordo com o relato da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO). O 3º sargento Welton da Silva Veiga, lotado no 24º Batalhão, foi baleado e morreu no local. A TV Anhanguera informou que dois policiais civis também foram baleados pelo militar e levados para atendimento médico em um hospital da cidade. Segundo a PM-GO, os policiais civis foram cumprir um mandado de prisão.

No momento da chegada da Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO), Welton teria reagido à prisão e atirado contra os policiais civis. Estes também revidaram e acabaram acertando o militar.

Em 2014, o POPULAR mostrou que policiais militares e civis foram investigados pela Operação Malavita, a qual identificou o envolvimento com o tráfico de drogas em Anápolis. De acordo com o MP-GO, com informações da Secretaria de Segurança Pública e Justiça, em razão da disputa por espaço para a comercialização de entorpecentes, os policiais cometeram crimes como homicídios, extorsão e sequestros. Ná época, Welton chegou a ser indiciado por organização criminosa e extorsão.

Até o momento, não foi informado qual era o crime que foi alvo do mandado de prisão. Moradores do bairro relataram à TV Anhanguera que houve uma intensa troca de tiros no início da manhã.

Equipe do Instituto Médico Legal (IML) esteve na casa do militar para remoção do corpo e peritos da Polícia Científica realizaram um levantamento de informações iniciais na cena do suposto confronto.

Em nota enviada ao POPULAR, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás informou que, na manhã desta sexta-feira (27), equipes especializadas da Polícia Civil, com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar de Goiás, foram à residência de um policial militar, em Anápolis, para cumprirem mandado de prisão e de busca e apreensão, tendo em vista uma investigação que está sob sigilo (confira a nota na íntegra).

Confira a nota na íntegra

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás informa que, na manhã desta sexta-feira (27/1), equipes especializadas da Polícia Civil, com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar de Goiás, foram à residência de um policial militar, em Anápolis, para cumprirem mandado de prisão e de busca e apreensão, tendo em vista uma investigação que está sob sigilo. Entretanto, houve uma reação que levou a uma troca de tiros, atingindo dois policiais civis, que ficaram feridos, e culminando na morte do policial militar. As investigações seguem em caráter sigiloso.

