Um homem foi preso em flagrante pelo furto de 10 peças de picanha, dois refrigerantes e dois pacotes de cereal em um supermercado que fica no Centro de Rio Verde, na Região Sudoeste do estado.

Em um vídeo das câmeras de segurança do estabelecimento é possível acompanhar o suspeito colocando as dez peças de picanha no carrinho e logo depois, em um corredor do supermercado, as coloca em sacolas plásticas, como se as mesmas já tivessem passado pelo caixa.

De acordo com os relatos dos militares do 2º Batalhão da Polícia Militar, de Rio Verde, o suspeito, cujo nome não foi divulgado, já havia furtado peças de picanha em outra ocasião no mesmo estabelecimento. Outras quatro peças, totalizando 14, foram apreendidas na casa do homem. Ele foi levado à 8ª Delegacia Regional da Polícia Civil com os produtos furtados do supermercado.

