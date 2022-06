Cidades PM prende suspeitos de balearem menino de 7 anos em Mineiros Assim que ele respondeu, os criminosos efetuaram vários disparos. O menino ficou ferido, foi levado para o hospital e passa bem

Três pessoas foram presas em Mineiros, no sudoeste do estado, suspeitas de tentarem matar um homem. Os disparos atingiram o filho do suposto alvo, que tem sete anos, e estava dormindo em casa. A prisão foi efetuada pela Polícia Militar e a Polícia Civil investiga o caso. Os homens presos são suspeitos de balear um menino de sete anos que estava dormindo. Eles teriam...