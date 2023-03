O terceiro sargento da PM Maurício Dias dos Santos, de 50 anos, foi preso temporariamente na manhã desta sexta-feira (3) em Anápolis pela venda de um revólver calibre 9mm para um homem na cidade. Também foram detidos no mesmo dia pela Polícia Civil a pessoa que comprou a arma e um outro homem que teria recebido parte do dinheiro. A negociação envolveu a quantia de R$ 7,7 mil.

A operação envolveu mais de 50 policiais civis e também o cumprimento de mandados de busca e apreensão, além da prisão de outros três policiais militares na cidade denunciados pela morte de um jovem de 19 anos em abril do ano passado. Em nota, a PM informou que colaborou com a Justiça e está acompanhando o processo por meio do Comando de Correições e Disciplina.

As investigações chegaram até Maurício após a prisão de Gabriel de Castro Albuquerque, de 33 anos, na madrugada do dia 11 de dezembro, quando foi flagrado dando disparos para o alto nas imediações de um bar no Jardim Alexandrina, em Anápolis. Ele contou que comprou a arma do policial militar. Gabriel foi preso na ocasião por crime de disparo de arma de fogo e saiu após pagamento de fiança. Na delegacia, ele ficou em silêncio.

No celular de Gabriel teriam sido encontradas conversas em que ele negocia a arma com o policial, o valor e recebe dicas sobre o uso do revólver e até como agir se for detido com o armamento. Também estariam no aparelho os comprovantes do pagamento de R$ 6,5 mil para Marcelo Caetano Vilas Boas, de 46 anos, e de R$ 1,2 mil para uma outra pessoa, como complemento pela arma.

Marcelo e Gabriel foram presos também nesta sexta-feira (3) na mesma operação. No mesmo processo, a Justiça estadual autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão na casa dos três envolvidos, de mais quatro pessoas que aparecem em conversas com Gabriel tratando de venda e de um ex-vigilante penitenciário temporário que teria acesso a munições para comercialização.

Gabriel aparece nos diálogos afirmando que tentou comprar uma arma por R$ 5 mil, mas achou o equipamento muito velho. Não é dito se é a mesma arma vendida pelo policial.

Os três detidos passaram por audiência de custódia na tarde de sexta-feira na 3ª Vara Criminal de Anápolis e foi decidido pela permanência da prisão temporária. “Inegavelmente se mostra necessária a manutenção da prisão temporária dos investigados, pois, verifica-se que suas prisões é medida imprescindível para apuração das investigações, além de ficar constatado nos autos, elementos consistentes a fim de ensejar a excepcional medida cautelar, principalmente pela existência dos pressupostos que fundamentam a sua prioridade”, escreveu na sentença a juíza Edna Maria Ramos da Hora.