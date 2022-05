Cidades PM puxa cabelo e dá tapa no rosto de mãe de aluna em frente a colégio de Aparecida Situação foi registrada em frente ao Colégio Estadual Villa Lobos, no setor Garavelo

Imagens feitas por um celular mostram o momento em que um policial militar agride uma mulher com puxão de cabelo e um tapa no rosto durante um tumulto em frente a um colégio, em Aparecida de Goiânia. O caso aconteceu na última terça-feira (10). A mulher alvo das agressões é mãe de uma aluna e teria se desentendido com outra, o que levou ao acionamento da PM. A situaç...