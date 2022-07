Cidades PM que atirou em jovem durante show é denunciado em Goiânia Soldado Pedro Henrique Cândido Negreiro atingiu com 3 disparos Francis Junio Amorim, no dia 5 de junho, em apresentação da dupla Henrique & Juliano no Serra Dourada. Até o momento outros supostos envolvidos na situação não foram identificados.

O soldado da PM Pedro Henrique Cândido Negreiro, de 32 anos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) por tentativa de homicídio contra o Francis Junio Ribeiro Amorim, de 27, durante o show da dupla sertaneja Henrique & Juliano realizado no dia 5 de junho no estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Francis foi atingido por tr...