Cidades PM suspeito de atirar em amigo na igreja por suposta discussão política tem arma apreendida Disparo atingiu a perna de Davi Augusto de Souza, que passou por cirurgia e não corre risco de morte

A Polícia Civil de Goiás informou ter apreendido a arma e celular do cabo da Polícia Militar (PM) Vitor da Silva Lopes, de 37 anos, suspeito de ter atirado em seu amigo, Davi Augusto de Souza, de 40. A apreensão foi feita tão logo começaram as investigações. O caso aconteceu no dia 31 de agosto dentro da igreja Congregação Cristã no Brasil (CCB) Finsocial, em Goiânia, e...