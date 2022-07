Cidades PM suspeito de atirar em jovem durante show de Henrique e Juliano se torna réu Para magistrado, denúncia apresenta elementos que comprovam acusação

O soldado da Polícia Militar (PM) Pedro Henrique Cândido Negreiro, de 32 anos, se tornou réu por tentativa de homicídio contra o jovem Francis Junio Ribeiro Amorim, de 24 anos, durante show da dupla sertaneja Henrique e Juliano, no último dia 6 de junho, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO)...