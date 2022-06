Cidades PM suspeito de balear jovem em show disse que atirou para se defender de agressão Segundo ele, “para se defender, desferiu um disparo”, mas “não percebeu” que havia acertado alguém

O policial militar Pedro Henrique Cândido Negreiro, preso suspeito de balear Francis Júnior Ribeiro no show da dupla Henrique e Juliano, no domingo (5), em Goiânia, disse em depoimento que efetuou os disparos após uma pessoa tentar pegar usa arma, derrubá-lo no chão e agredi-lo. O PM de 32 anos afirmou ainda que, ao disparar os tiros, não percebeu que havia atingido a...