Leicilane Tomazini Com informações do g1

O policial militar suspeito de matar o vizinho durante uma discussão por causa de som alto, em Goiânia, foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Goiás. O crime aconteceu no dia 25 de novembro do ano passado. Na ocasião, Arcício Ribeiro Barros Neto chegou a ser preso, mas foi solto em menos de 12 horas.

Em nota, a Polícia Militar informou que Arcício encontra-se preso no Presídio Militar em cumprimento da determinação judicial, e que o caso está sendo acompanhado pelo Comando de Correições e Disciplina, “que adotou todas as providências cabíveis”. O comunicado diz ainda que a PM está à disposição da Justiça para quaisquer providências, e que não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta.

Segundo as investigações, o policial militar teria atirado contra o mecânico Rui Barbosa Teixeira alegando que agiu em legítima defesa, depois que a vítima tentou atropelá-lo. Câmeras de segurança registraram o momento em que o soldado deixou a casa da vítima após discutirem. Em seguida, Arcício aparece correndo, enquanto o carro de Rui desce pela rua desgovernado.

Em seu depoimento, na época, o policial disse que foi surpreendido pela vítima, que jogou o veículo contra ele. O soldado disse ainda que conseguiu se esquivar do carro, mas o mecânico voltou de ré e começou a gritar que iria matar o policial.

Em seguida, ainda segundo o suspeito, ele sacou a arma e atirou três vezes contra o carro. O policial disse que voltou para casa transtornado depois dos disparos e, por isso, não acionou a Polícia Militar.

Depois de ser preso, o policial passou por audiência de custódia, que foi emitida antes do corpo do mecânico ser liberado para o velório. No documento, a juíza Érika Barbosa Gomes Cavalcante alegou que o soldado é réu primário e, por isso, concedeu a liberdade, desde que ele cumprisse com algumas condições.

O POPULAR entrou em contato com a defesa do policial por mensagem, às 7h38 desta quinta-feira (2), e aguarda retorno.

Veja a nota da PM na íntegra:

"A propósito da solicitação de nota sobre a prisão preventiva de um policial militar, a Polícia Militar de Goiás informa: O policial militar encontra-se preso no Presídio Militar em cumprimento da determinação judicial. O caso está sendo acompanhando pelo Comando de Correições e Disciplina, que adotou todas as providências cabíveis. A PMGO está à disposição da Justiça para quaisquer providências. A Polícia Militar de Goiás reitera que não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta."