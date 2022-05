Cidades PM xingado durante abordagem afirma que “nem policial escapa da injúria racial” Militar relata que foi chamado de “preto, macaco e fedido”. Crime ocorreu em maio de 2016 e apenas neste mês de maio agente foi indenizado

“Nem policial escapa da injúria racial", destaca o sargento Django Rodrigues da Silva, do 48º Batalhão de Polícia Militar (BPM) após ser chamado de “preto, macaco e fedido” durante abordagem em Americano do Brasil, a 110 km de Goiânia. Crime ocorreu em maio de 2016 e somente no início deste mês, seis anos depois, o agente foi indenizado em R$ 1.760 pelo agressor. “Se está x...