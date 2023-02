Quatro policiais militares de Anápolis foram denunciados pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) por abuso de autoridade e falsidade ideológica após invadirem a casa de um suspeito. O caso aconteceu em abril de 2022, quando os agentes invadiram a casa de Wagner Carnielo Júnior e Miriam Irani Pereira sem determinação judicial e fora das condições estabelecidas em lei.

A denúncia foi contra os policiais: Josias Alves da Silva (1º tenente), Victor Lemes Vaz da Costa (2º sargento), Rodrigo Troiani Ruela (soldado) e Elber Geovani Costa (soldado).

Além disso, Josias inseriu informações falsas no Registro de Atendimento Integrado (RAI), informando que os policiais teriam recebido uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas. Segundo o RAI, ele e os companheiros estavam em patrulhamento no Parque Brasília 2ª etapa e receberam informações de que um homem estaria comercializando entorpecentes na região.

O registro ainda informa que os militares abordaram Wagner porque, além de apresentar características parecidas com as da suposta denúncia, trazia em suas mãos uma sacola plástica com maconha. Na falsa narrativa, o homem ainda teria dito que aguardava uma terceira pessoa para lhe entregar os entorpecentes e que dentro de sua casa havia mais drogas. Dessa forma, teria dado autorização para eles entrarem em sua residência.

O que realmente aconteceu

Imagens obtidas pelo Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial (NCAP) mostram o momento em que a viatura com os quatro policiais estaciona na porta da casa das vítimas e iniciam várias tentativas de arrombar o portão. O caso aconteceu no dia 30 de abril de 2022.

Quando conseguem entrar no local, Miriam desperta e chama o marido para ver o que estava acontecendo. O casal, então, se depara com os policiais já dentro da casa. Após invadir a residência, os policiais obrigam Wagner a gravar um vídeo autorizando a entrada deles no imóvel. Na sequência, o levaram para a Central de Flagrantes de Anápolis.

O POPULAR tentou entrar em contato com a Polícia Militar de Goiás (PMGO) por e-mail, ligação e whatsapp na manhã desta terça-feira (7), mas não obteve retorno. A defesa dos policiais também não foi localizada até a última atualização desta reportagem.