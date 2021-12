Cidades PMs denunciados por morte de jovem com câncer nos ossos em Goiânia têm antecedentes por homicídio O câncer que Chris tratava desde os 14 anos era um mieloma múltiplo, caracterizado principalmente por fraturas ósseas que são agravadas diante de esforços físicos

Os policiais militares Wilson Luiz Pereira de Brito Júnior e Bruno Rafael da Silva, denunciados pela morte de um jovem com câncer após uma abordagem, em Goiânia, possuem registros na ficha de antecedente criminal por homicídio e lesão corporal, de acordo com uma certidão emitida pela Justiça. O documento faz parte do processo que investiga as condições em que o barb...