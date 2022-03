Cidades PMs indiciados, avenida Leste-Oeste e condenação por estupro Fique por dentro das notícias da manhã desta segunda-feira, 7 de março de 2022

Sete PMs são indiciados por morte de quatro pessoas na Chapada dos Veadeiros As investigações sobre a morte de quatro pessoas em uma chácara em Colinas do Sul, na região da Chapada dos Veadeiros, durante uma ação policial no dia 20 de janeiro apontam para uma emboscada na qual as vítimas foram rendidas antes de serem mortas. O inquérito, que pede o indiciamento...