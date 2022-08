Cidades PMs investigados estiveram em 12 ações com 13 mortes Números levantados pelo POPULAR envolvem processos na Justiça com o nome de pelo menos um dos quatro agentes citados na investigação da morte de servente

Os quatro policiais militares investigados pela morte do servente Henrique Alves Nogueira, de 28 anos, no dia 11 de agosto, estiveram envolvidos ao todo em pelo menos 12 abordagens que resultaram em 13 mortes, de janeiro de 2019 para cá. A ação que culminou com a prisão dos quatro nesta terça-feira (16) é a primeira em que os quatro aparecem juntos, mas levantamento fe...