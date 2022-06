Cidades PMs são absolvidos de acusação de morte de ex-soldado em Goiânia Jarson de Jesus Pinto Cerqueira perdeu a vida durante uma abordagem na casa dele, em 18 de janeiro, no Residencial Arco Verde

A Justiça absolveu os policiais militares investigados pela morte do ex-soldado da PM de Goiás, Jarson de Jesus Pinto Cerqueira, de 44 anos, durante uma abordagem na casa deste, no dia 18 de janeiro, no Residencial Arco Verde, em Goiânia. O juiz Lourival Machado da Costa acatou a manifestação do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) de que os policiais agiram em legít...