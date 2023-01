Um vídeo mostra o momento em que dois policiais militares agridem com tapas e vários golpes de sandália um homem sentado no chão. A situação teria ocorrido durante uma abordagem na última quarta-feira (25), em Formosa, Entorno do DF. Nas imagens, é possível ver o homem sentado e imóvel enquanto recebe as agressões. Um terceiro PM observa.

Um dos PMs desfere ao menos quatro golpes de sandália no rosto do homem, enquanto outro dá tapas. “Quem que é ‘prego’? Fala pra mim o que você falou! Fala!”, diz o militar enquanto agride o homem.

Em um dado momento, um dos PMs diz: “Está bom ou não? Fala ‘Eu vou respeitar a polícia!”. A vítima ainda leva um chute antes das agressões cessarem.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), que declarou, em nota, ter determinado a abertura de um Inquérito Policial Militar para apurar o caso e afastado os policiais militares das atividades operacionais.

“A Polícia Militar de Goiás reitera que não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta e que o caso será apurado com o devido rigor”, finaliza a nota.

