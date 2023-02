Um pneu caiu de um caminhão e quase atingiu um carro e uma moto, que estavam estacionados, em Palmeiras de Goiás, na região oeste do estado. Um vídeo de uma câmera de segurança mostra quando o objeto rolou pela calçada, até que o empresário Marcos Paulo Bonifácio correu e o pegou (veja acima).

“Eu estava no estacionamento em frente minha loja, aí ouvi uma buzina de um carro. Quando olhei para o lado, um pneu vinha rapidamente pela calçada e iria atingir um veículo e uma moto que estavam estacionados. Fui correndo para evitar o estrago e graças a Deus consegui”, contou.

O caso foi na quarta-feira (15), mas só foi divulgado na sexta-feira (17). O empresário da cidade contou que a situação aconteceu em frente à loja dele, na rua 3, no Setor Jardim das Oliveiras. Segundo ele, o caminhão é da prefeitura e recolhe pneus pela cidade.

Marcos Paulo contou que o veículo passou rápido por um quebra-molas e, como estava com a caçamba cheia de pneus, um deles caiu do caminhão e saiu rolando pela calçada. Ele disse que, apesar do susto, ninguém se feriu e não houveram danos no carro e na moto estacionados.

“Depois veio o pensamento ‘se tivesse uma criança? Um idoso? Uma pessoa distraída vindo pela calçada? Com certeza teria ferimentos graves’. Olha o tamanho do pneu”, disse.

O g1 pediu um posicionamento para a Prefeitura de Palmeiras de Goiás, por e-mail enviado às 12h08 deste domingo (19), para saber se alguma providência será tomada para evitar casos como este, e aguarda retorno desde a última atualização.

Leia também:

- Vídeo registra quando motociclista morre após ser atropelado por caminhão, em Aparecida de Goiânia

- Caminhão cai dentro do córrego da Marginal Botafogo, em Goiânia

- Motorista é indiciado após atropelar motociclista em Rio Verde; vídeo