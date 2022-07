Cidades Polícia aguarda laudos para concluir inquérito no caso de dono de farmácia assassinado Laudo de balística forense, entre outros, deve esclarecer dinâmica dos fatos

A Polícia Civil de Goiás aguarda os laudos periciais para fazer a conclusão do inquérito do caso de João do Rosário Leão, de 63 anos, morto a tiros dentro da farmácia da qual era dono, em Goiânia. Conforme adiantado recentemente pelo delegado responsável, o inquérito deve culminar no indiciamento de Felipe Gabriel Jardim, de 26 anos, por homicídio duplamente qualificado. De acordo...