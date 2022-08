Cidades Polícia aguarda laudos periciais da jovem encontrada morta após desaparecer, em Jussara Investigações indicam que foi homicídio, mas nenhuma prisão foi realizada até o momento

A Polícia Civil de Goiás (PC-GO) aguarda os laudos periciais para concluir as investigações da morte de Daniela de Souza Serra, de 22 anos, que estava desaparecida, mas o corpo dela foi encontrado às margens da GO-384, em Jussara. Segundo o delegado, Gilvan Borges Oliveira, ninguém foi preso ainda, mas a cena do crime indica que foi homicídio, já que o co...