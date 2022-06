A Polícia Civil apreendeu a arma usada por Felipe Gabriel Jardim Gonçalves, de 26 anos, no assassinato do policial civil aposentado João do Rosário Leão, de 63 anos, em uma farmácia na Avenida T-4, no Setor Bueno. O equipamento estava envolvido em uma sacola plástica dentro de uma caixa, junto com outras em um canto da cozinha da casa onde Felipe foi encontrado, localizada no Conjunto Riviera.

Ao POPULAR, o advogado de uma ex-namorada do suspeito, Rodrigo da Silva Santos, contou que o suspeito andava armado e fingia ser policial penal. Felipe, possuia o registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), modalidade voltada para tiro esportivo, mas que veda a circulação com a pistola.

Felipe foi preso na noite desta quarta-feira (29) e chegou à Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) após passar por exames no Instituto Médico Legal (IML). Segundo o delegado do caso, Rhaniel Almeida, ele foi encontrado graças a operação policial que contou com cerca de 20 policiais e chegou a ir em 30 endereços, até mesmo fora de Goiânia.

Não resistiu a prisão

Ao ser encontrado pela polícia, Felipe não resistiu a prisão. Ele estava em uma casa de famíliares, onde até mesmo sua mãe se encontrava no local.

Relembre o crime

O assassinato do policial civil aposentado João do Rosário Leão ocorreu na manhã desta segunda-feira (27) em uma farmácia localizada no Setor Bueno, em Goiânia. A vítima era proprietária do local. Imagens de seguranã registraram quando Felipe Gabriel, seu genro, entrou no local e se aproximou do balcão e disparou contra o homem.