Cidades Polícia apreende celular de suspeito de gravar relações sexuais com ex-mulher sem autorização No aparelho, os policiais encontraram vídeos de cenas íntimas entre ele e a mulher

A Polícia Civil cumpriu, na última terça-feira (17), mandado de busca e apreensão na cidade de Goiás contra um homem acusado pela ex-mulher de tê-la estuprado e ainda de ter gravado cenas de intimidade dos dois contra a vontade dela. A polícia agora apura se os vídeos encontrados no celular do suspeito foram feitos com ou sem consentimento da mulher. De acordo com o ...