Cidades Polícia apreende garrafas de uísque falsificadas em Goiânia; veja vídeo Também foram encontradas embalagens de vodca, gin e pinga; algumas garrafas de uísque possuem valor de mercado de R$ 1 mil

Um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira (3) por falsificação e adulteração de bebidas alcoólicas. Na casa onde o suspeito estava, no Setor Residencial Cidade Verde, em Goiânia, foram encontrados recipientes e embalagens de bebidas utilizadas na reposição e adulteração do conteúdo. De acordo com vídeos feitos pela Polícia Militar no momento da abo...