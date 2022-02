Cidades Polícia apura crime ambiental em acidente envolvendo morte de gado em Goiânia Gado e caminhão que caíram no Meia Ponte não foram retirados. Motoristas que passam pelo local sentem mau cheiro, mas Amma diz que não há contaminação da água

Os 65 animais que caíram no Rio Meia Ponte no último sábado (19), depois de a parte traseira de uma carreta semirreboque tombar, ainda não tem data para serem retirados da água. A Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) informou que a responsabilidade é da empresa dona do gado que era transportado pela BR-153, sentido Anápolis-Goiânia, que também não teria apresenta...