Polícia apura morte de jovem atingido por carro em Goiânia

A Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict) investiga a causa da colisão entre dois veículos que culminou na morte do jovem Bruno Marques, de 18 anos, nesta terça-feira (8). Ele estava na portaria do prédio em que morava, no Setor Bela Vista em Goiânia. A polícia fará a análise dos laudos para que seja instaurado o inquérito policial para apurar as circunstâncias do acidente. ...