Cidades Polícia Civil indicia coordenador após estudante sofrer queimaduras na escola Delegada conclui em inquérito que houve crime de abandono de incapaz em caso que ocorreu em colégio estadual de Anápolis

Um coordenador pedagógico deve responder por abandono de incapaz após a estudante Annelise Lopes Andrade, de 17 anos, ter 60% do corpo queimado durante experimento em escola de Anápolis, na região central de Goiás. A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o caso nesta sexta-feira (13). O incêndio aconteceu no dia 30 de novembro do ano passado. Segundo a dele...