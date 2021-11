Cidades Polícia Civil prende homem suspeito de matar a companheira durante festa em Goiânia A manicure Arlete Almeida Silva, de 33 anos, foi atingida por dois disparos de pistola na última quarta-feira (3), no Setor Chácara Mansões Rosas de Ouro

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), prendeu na última sexta-feira (5) um homem de 46 anos suspeito de matar a tiros sua companheira, de 33 anos, no Setor Chácara Mansões Rosas de Ouro, em Goiânia. O crime aconteceu na casa de um amigo do casal na última quarta-feira (3). De acordo com as investigações, a mani...