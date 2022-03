Cidades Polícia Civil vai analisar câmeras de segurança após agressão a jovem em supermercado em Inhumas Empacotador de 21 anos foi agredido por dois jovens com chutes e murros dentro do local de trabalho. Ele afirma que não conhece agressores

A Polícia Civil de Inhumas, cidade localizada a 80 km de Goiânia, vai analisar imagens das câmeras de segurança de um supermercado onde um jovem de 21 anos foi agredido com chutes e murros na última sexta-feira (18). Lucas Gabriel do Nascimento Batista, de 21 anos, trabalha como empacotador na empresa e afirma que quando subiu as escadas do local para registrar o ponto, f...