Cidades Polícia Civil vai intimar dentista em caso de paciente que morreu após colocar facetas Delegado responsável pelas investigações afirma que depoimento deve ocorrer na próxima semana

A dentista Jamilly Silva, responsável por colocar facetas dentárias no funcionário público Luiz Carlos das Dores, de 56 anos - que morreu no último dia 18 de agosto – será intimada para depor no 15º Distrito Policial. Um inquérito, que está sendo instaurado investiga se a morte está relacionada ao procedimento estético. A família do paciente acusa a dentista de neglig...