Cidades Polícia Civil vai investigar áudio enviado por motorista falando de problema no freio Empresa informou que todos os veículos passam por rigorosa manutenção antes das viagens, mas áudio creditado ao condutor do veículo acidentado informa que os freios funcionavam apenas de um lado

O áudio creditado ao motorista do ônibus que se acidentou em Aparecida de Goiânia e deixou seis mortos será periciado. A delegada que investiga o caso, Adriana Fernandes acredita que foi mesmo o homem quem mandou as mensagens, mas ela solicitou a apuração para saber se a mensagem sofreu cortes e se a voz é realmente do condutor do ônibus, que deve prestar depoimento n...