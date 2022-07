Cidades Polícia Civil vai investigar as causas do incêndio no viaduto da T-63 A secretaria de infraestrutura aguarda resultado da perícia e decisão da Defesa Civil para realizar avaliação técnica

O secretário de infraestrutura, Everton Schnalcz, disse ao Popular que a Polícia Civil de Goiás foi acionada para investigar as causas do incêndio que ocorreu no viaduto João Alves de Queiroz, na T-63 com a 85, na manhã desta sexta-feira (15), em Goiânia. Mais cedo, o corpo de Bombeiros disse que há suspeitas de que as chamas teriam começado na parte de vegetação, no can...