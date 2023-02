Uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu mandados nesta quarta-feira (1) contra um grupo suspeito de aplicar golpes de mais de R$ 1 bilhão em vendas de carros roubados. Em Goiás, a ação da polícia foi realizada em Luziânia e Novo Gama, as duas situadas no Entorno do DF, e os outros locais foram São Paulo, Espírito Santo, Paraná e Minas Gerais.

Ao todo, foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão em endereços vinculados a membros de uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro. Até o momento, foram apreendidos quase R$ 1 milhão, em espécie, escondidos em sacos de lixo e caixas de papelão.

Segundo a Polícia Civil, a investigação teve início após uma vítima comprar um carro roubado em um site de vendas. Depois disto, os suspeitos sacaram o dinheiro do golpe apenas duas horas depois.

A investigação descobriu que para tornar possível o saque dos valores, os criminosos utilizavam contas bancárias de pessoas físicas e de 11 empresas. Além disso, o esquema contava com dois operadores financeiros, que eram responsáveis por administrar toda a trajetória do dinheiro até a mão dos suspeitos.

Ao longo de toda a investigação, milhares de transações bancárias foram analisadas. Os valores ultrapassam R$ 1 bilhão. Além das apreensões, foi também realizado o bloqueio dos valores nas contas dos investigados.

