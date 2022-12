A Polícia Civil (PC) cumpriu nesta quarta-feira (7), oito mandados de busca e apreensão contra suspeitos de aplicar o “Golpe do Novo Número" por meio do WhatsApp. De acordo com a corporação, o grupo criminoso é de Goiás, mas as vítimas são de São José do Rio Preto, em São Paulo.

Os mandados foram cumpridos em Goiânia, Aparecida e Trindade. Porém, o delegado Paulo Ludovico, do Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes (Gref), frisa que a Operação Easy Money é coordenada pelo delegado Renato Gomes Camacho, da Polícia Civil de São Paulo.

“Essa é uma operação integrada. Nós prestamos apoio operacional e logístico, mas a investigação é da PC de São Paulo”, explica Paulo, que afirma que o grupo goiano praticava esse crime acreditando na impunidade devido as vítimas serem de outro estado, mas reforça a integração entre as polícias.

O investigador detalha que os suspeitos compravam os dados pessoais das vítimas por meio da internet. “Eles usam fotos de amigos e parentes em perfis de WhatsApp, entram em contato com os familiares, dizem que estão com problemas para fazer pagamentos e pedem dinheiro”, detalha.

Até o momento, as investigações apontam cerca de 20 vítimas. Em entrevista à TV Anhanguera, o delegado Renato detalhou que os suspeitos foram conduzidos para a delegacia, onde prestaram depoimentos. “Foram apreendidos telefones celulares e cartões de banco”, diz.

Por fim, o delegado Paulo Ludovico afirma que nenhum suspeito foi preso, mas ressalta que as buscas e apreensões vão ajudar a materializar as provas para a investigação feita pelo núcleo sul do Departamento de Polícia Judiciária Deinter 5, de São José do Rio Preto, em São Paulo.

